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Экспорт китайских авто в США упал на треть: минимум с 2022 года

Экспорт китайских авто в США упал на треть: минимум с 2022 года

В апреле экспорт легковых авто из Китая в США достиг минимума с 2022 года, сократившись на треть. Покупки бензиновых, гибридных и электромобилей снизились, а объем в 116,6 млн долларов упал США на 22-е место среди импортёров.

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