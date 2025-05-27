Экспорт китайских авто в США упал на треть: минимум с 2022 года

В апреле экспорт легковых авто из Китая в США достиг минимума с 2022 года, сократившись на треть. Покупки бензиновых, гибридных и электромобилей снизились, а объем в 116,6 млн долларов упал США на 22-е место среди импортёров.
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