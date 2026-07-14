Банк России заявил, что не вправе закрыть глаза на ситуацию с топливом

Ситуацию с топливными ценами и инфляционные ожидания не может игнорировать Центральный банк (ЦБ) России, но рассчитывает на нормализацию, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, 14 июля сообщает пресс-служба канала ЦБ в мессенджере «Макс».