Банк России заявил, что не вправе закрыть глаза на ситуацию с топливом

Ситуацию с топливными ценами и инфляционные ожидания не может игнорировать Центральный банк (ЦБ) России, но рассчитывает на нормализацию, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, 14 июля сообщает пресс-служба канала ЦБ в мессенджере «Макс».
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