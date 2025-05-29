В Смоленске выросли цены на продукты питания

Индекс потребительских цен в Смоленской области вырос за месяц на 0,2% Аналитики Смоленскстата поделились информацией о том, как изменилась стоимость продуктов, непродовольственных товаров и услуг в регионе в апреле 2025 года по сравнению с мартом.