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В Госдуме высказались за контроль над средствами самообороны

В Госдуме высказались за контроль над средствами самообороны

Эффективность любых средств самообороны во многом зависит от навыков человека, который ими владеет. Как отметил зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»), важно не только знать теоретические аспекты использования таких средств, но и иметь практический опыт их применения.

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