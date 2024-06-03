Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 8, 4, 5, 6 июня, с 13.30 до 17 часов, отключат электроэнергию ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 8, 4, 5, 6 июня, с 13.30 до 17 часов, отключат электроэнергию ул.