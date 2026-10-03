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Канада объявляет нефтяную войну США

Канада объявляет нефтяную войну США

Премьер страны Марк Карни официально запустил строительство большого трубопровода из нефтеносных районов провинции Альберта к западному побережью Канады.

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