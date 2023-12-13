Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В главном еврокубке состоялись последние матчи в группах. 16 клубов продолжат борьбу в 1/8 финала. «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария» и «Боруссия» стали победителями групп.
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