Блогер Столяров заявил, что Валиева и Трусова знают, как вернуть свою лучшую форму

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров рассказал в интервью "Газете.Ru", чего ожидает от возвращения в спорт фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой, для которых сезон-2026/27 станет первым полноценным соревновательным годом после долгого перерыва.