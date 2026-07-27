Блогер Столяров заявил, что Валиева и Трусова знают, как вернуть свою лучшую форму

Спортивный блогер-миллионник Алексей Столяров рассказал в интервью "Газете.Ru", чего ожидает от возвращения в спорт фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой, для которых сезон-2026/27 станет первым полноценным соревновательным годом после долгого перерыва.
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