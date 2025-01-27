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«Барселона» — «Валенсия» — 7:1. Видеообзор матча Ла Лиги

«Барселона» — «Валенсия» — 7:1. Видеообзор матча Ла Лиги

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Валенсия».В воскресенье, 26 января, состоялся матч 21-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Валенсия».

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