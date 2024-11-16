Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Осталось недолго»: Хазин рассказал об одной фразе Путина Трампу, вызвавшей панику у либералов Москвы

«Осталось недолго»: Хазин рассказал об одной фразе Путина Трампу, вызвавшей панику у либералов Москвы

37,5 тыс прочтений 3 дня назад Владимир Путин одной фразой, адресованной США и их новому президенту, вызвал панику в либеральных кругах России.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В  США  победил  либерализм!  Теперь  грабители  могут безнаказанно  грабить  магазины  , но   за  один  раз  можно  грабить  не  больше  1000  долл... Также  можно  писать  на  улицах  -  полиция  не  будет  за  это  штрафовать  ...Еще  можно  переходить  улицы  там  ,  где  вздумается  пешеходу  ,  особенно  *черному*...Не  страшно  ,  если  черный  пешеход  при этом  угрожает  автомобилисту  пистолетом ! ...  Конституция  СШа  разрешает  иметь  оружие...Полиция  завалена  этими  мелкими  делами...Поэтому  решили  за  мелкие  преступления  не  наказывать...А  если  ...какать  на  центральной  улице  ? Это  тоже  либерализм  ?
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16 час.
Махамбет Толеугазин
&quot;Хорошо&quot; в США,  &quot;демократия&quot;.
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10 час.

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