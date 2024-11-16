«Осталось недолго»: Хазин рассказал об одной фразе Путина Трампу, вызвавшей панику у либералов Москвы

ВА

Владимир Акулов

В США победил либерализм! Теперь грабители могут безнаказанно грабить магазины , но за один раз можно грабить не больше 1000 долл... Также можно писать на улицах - полиция не будет за это штрафовать ...Еще можно переходить улицы там , где вздумается пешеходу , особенно *черному*...Не страшно , если черный пешеход при этом угрожает автомобилисту пистолетом ! ... Конституция СШа разрешает иметь оружие...Полиция завалена этими мелкими делами...Поэтому решили за мелкие преступления не наказывать...А если ...какать на центральной улице ? Это тоже либерализм ?