37,5 тыс прочтений 3 дня назад Владимир Путин одной фразой, адресованной США и их новому президенту, вызвал панику в либеральных кругах России.
«Осталось недолго»: Хазин рассказал об одной фразе Путина Трампу, вызвавшей панику у либералов Москвы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
В США победил либерализм! Теперь грабители могут безнаказанно грабить магазины , но за один раз можно грабить не больше 1000 долл... Также можно писать на улицах - полиция не будет за это штрафовать ...Еще можно переходить улицы там , где вздумается пешеходу , особенно *черному*...Не страшно , если черный пешеход при этом угрожает автомобилисту пистолетом ! ... Конституция СШа разрешает иметь оружие...Полиция завалена этими мелкими делами...Поэтому решили за мелкие преступления не наказывать...А если ...какать на центральной улице ? Это тоже либерализм ?
Ответить
16 час.
Махамбет Толеугазин
"Хорошо" в США, "демократия".
Ответить
10 час.
Свежие комментарии