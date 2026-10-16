К Международной космической станции прибыл грузовой корабль SpaceX Dragon. Он доставил на орбиту свыше 2,86 тонны оборудования, продовольствия и материалов для экспериментов, а главным элементом груза стала последняя пара разворачиваемых солнечных панелей iROSA.