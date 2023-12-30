Детям бойцов СВО устроили новогодний праздник в конном клубе

Скриншот видео Детям бойцов специальной военной операции устроили праздник перед Новым годом. МКУ "Малый бизнес Химки" организовал для них программу в конном клубе "Середниково", где дети сумели покататься на лошадях, посетили интересные экскурсии в новогодней стилистике.
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