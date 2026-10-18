Юмор всех касается: тех, что играют на струнах души, и особенно тех, что на нервах! Гуляй, гитара звонкая! Нет, мы слово из песни не выкинули и другое вставили, мы специально: Всемирный день гитары отмечается 18 октября! Скажите спасибо греческому гитаристу и композитору Йоргосу Футудилу — это по его инициативе ввели праздник в календарь в 2021 году.