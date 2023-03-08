Военное обозрение

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Власти Запорожской области назвали факторы, от которых зависит потенциальное контрнаступление ВСУ

Власти Запорожской области назвали факторы, от которых зависит потенциальное контрнаступление ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал факторы, которые могут повлиять на потенциальное контрнаступление боевиков киевского режима на южном направлении, в частности, на Запорожскую область России.

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