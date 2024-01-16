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Уникальная операция: в Подмосковье врачи удалили 18-летнему юноше жабры

Уникальная операция: в Подмосковье врачи удалили 18-летнему юноше жабры

Оказывается, такая врожденная патология иногда случается фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ подмосковном городе Пушкино в Пушкинской больнице имени профессора Розанова произошла уникальная операция: 18-летнему молодому человеку удалили жабры.

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