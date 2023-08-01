ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Рессер
    у саудитов на Украине свой интерес. Лет пять назад, Порошенко продал им агрохолдинг "Мрия" с землями более 150 тысяч ...ТРИДЦАТЬ ПЛАНОВ П...
  • Андрей Stan
    )))) Вот же ублюдочные журнашлюхи? ))) 1. Главный "закон" сем  пугать людей... Глядишь, может и получится словить хай...ТРИДЦАТЬ ПЛАНОВ П...
  • Светлана Филатова
    СЛАВА  "АЛЁШЕ" ,БРАВО, вперёд - Победа будет за нами! Бог с  вами, берегите себя!!!!!!! 👍👍👍💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺Секрет четырёх ми...

ТРИДЦАТЬ ПЛАНОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ ГОТОВЯТ К МИРУ БЕЗ РОССИИ

ТРИДЦАТЬ ПЛАНОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ ГОТОВЯТ К МИРУ БЕЗ РОССИИ

Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей из 30 стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Stan
)))) Вот же ублюдочные журнашлюхи? ))) 1. Главный &quot;закон&quot; сем  пугать людей... Глядишь, может и получится словить хайп?!...   2. Я не знаю всех обстоятельств и нюансов этого шабаша. Но не верю я в тупость саудитов? Ну не верю...Зря что ли они &quot;посылали&quot; англосаксов в эротическое путешествие... )))          3. Насколько я слышал об этой сходке, многие страны уже отказались от участия в этом фарсе... ))) Например: президент Мексики... ))) Честно говоря, я не знаю какой профит хотят наварить саудиты? Но ничего страшного тут быть не может... )))  Просто обычная болтовня и лишний повод &quot;напиться&quot;, под предлогом &quot;борьбы за мир... )))
Ответить
5 час.
Роман Рессер
у саудитов на Украине свой интерес. Лет пять назад, Порошенко продал им агрохолдинг &quot;Мрия&quot; с землями более 150 тысяч гектар. Земли эти находятся на западной Украине, поэтому арабы не особо суетятся, хотя переживают.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх