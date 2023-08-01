ТРИДЦАТЬ ПЛАНОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ ГОТОВЯТ К МИРУ БЕЗ РОССИИ

Андрей Stan

)))) Вот же ублюдочные журнашлюхи? ))) 1. Главный "закон" сем пугать людей... Глядишь, может и получится словить хайп?!... 2. Я не знаю всех обстоятельств и нюансов этого шабаша. Но не верю я в тупость саудитов? Ну не верю...Зря что ли они "посылали" англосаксов в эротическое путешествие... ))) 3. Насколько я слышал об этой сходке, многие страны уже отказались от участия в этом фарсе... ))) Например: президент Мексики... ))) Честно говоря, я не знаю какой профит хотят наварить саудиты? Но ничего страшного тут быть не может... ))) Просто обычная болтовня и лишний повод "напиться", под предлогом "борьбы за мир... )))