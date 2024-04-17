Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лидеры ЕС не смогли обозначить конкретных решений по ПВО для Киева

Лидеры ЕС не смогли обозначить конкретных решений по ПВО для Киева

Главы стран и правительств Европейского союза в письменных выводах по итогам обсуждения на саммите в Брюсселе не обозначили никаких конкретных решений по наращиванию поставок Украине систем противовоздушной обороны.

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