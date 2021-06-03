Карельские Вести

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3 заклятых врага щитовидной железы и продукты для ее здоровья

3 заклятых врага щитовидной железы и продукты для ее здоровья

Вы хотите сделать что-то полезное для щитовидной железы? Заболевания щитовидной железы не редкость, многие ведут борьбу с образованием узлов, воспалением или дисфункцией, и риск заболевания увеличивается с возрастом Хотя симптомы и жалобы могут значительно различаться от человека к человеку, результат является общим для всех: баланс гормонов выходит из-под контроля, а вместе с ним метаболизм, частота […] The post 3 заклятых врага щитовидной железы и продукты для ее здоровья first appeared on Информационное Агентство 365 дней.

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