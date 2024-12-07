Как улетучиваются деньги с карточек у пользователей приложений «Сбербанк Онлайн»: эксперты предупреждают – и глазом не успеете моргнуть Ольга БезродняяЭксперты предупреждают пользователей банковских приложений «Сбербанк Онлайн», что они находятся в опасности, если не используют меры предосторожности и здравый смысл, доверяясь первому попавшему.