Опасное сближение: Астана стала активно сотрудничать с ЕС и НАТО

В Люксембурге прошло заседание глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза в формате «5+27». Стороны приняли дорожную карту, подчеркнув свою готовность расширять сотрудничество в сфере энергетики, а также добыче и переработке критического сырья, которое так необходимо странам Европейского союза.