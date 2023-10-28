Опасное сближение: Астана стала активно сотрудничать с ЕС и НАТО

В Люксембурге прошло заседание глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюза в формате «5+27». Стороны приняли дорожную карту, подчеркнув свою готовность расширять сотрудничество в сфере энергетики, а также добыче и переработке критического сырья, которое так необходимо странам Европейского союза.
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