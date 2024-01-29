Нилов рассказал о проекте касательно получения земельного участка многодетными

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о проекте закона, который предполагает возможность получения земельного участка либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.
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