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Блинкен: Палестинская национальная администрация станет лучшим вариантом для Газы

Блинкен: Палестинская национальная администрация станет лучшим вариантом для Газы

Палестинская национальная администрация станет лучшим вариантом для сектора Газа. Таким мнением поделился государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете сената.

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