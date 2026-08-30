NASA запустило телескоп, который сможет собрать данные о 2 млрд галактик

Ракета Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с телескопом NASA Nancy Grace Roman с космодрома Кеннеди во Флориде 30 августа, сообщило космическое агентство.
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