Запад расширяет фронт давления на РФ от экспорта зерна и нефти до жёсткого ограничения авиарейсов

Похоже, киевский режим во главе со своим главарём Владимиром Зеленским не просто идёт на обострение уже практически тупиковой ситуации, но и подливает бензина на костёр войны своими громкими заявлениями.
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Надежды на то, что они образумятся нет, если только фронт не развалится! Остаётся ждать когда ВСУ на ЛБС скиснут!