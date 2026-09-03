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Аргументы недели

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Запад расширяет фронт давления на РФ от экспорта зерна и нефти до жёсткого ограничения авиарейсов

Запад расширяет фронт давления на РФ от экспорта зерна и нефти до жёсткого ограничения авиарейсов

Похоже, киевский режим во главе со своим главарём Владимиром Зеленским не просто идёт на обострение уже практически тупиковой ситуации, но и подливает бензина на костёр войны своими громкими заявлениями.

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