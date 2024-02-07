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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики MMORPG The Lord of the Rings Online открыли тестовый сервер с новыми инстансам...

Разработчики MMORPG The Lord of the Rings Online открыли тестовый сервер с новыми инстансам...

Разработчики MMORPG The Lord of the Rings Online открыли тестовый сервер с новыми инстансами и рейдомКомпания Standing Stone Games объявила об открытии тестового сервера Bullroarer, чтобы любой желающий игрок MMORPG The Lord of the Rings Online смог ознакомиться с эндгейм-контентом, который прибудет в игру вместе с грядущим обновлением 39.

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