Разработчики MMORPG The Lord of the Rings Online открыли тестовый сервер с новыми инстансам...

Разработчики MMORPG The Lord of the Rings Online открыли тестовый сервер с новыми инстансами и рейдомКомпания Standing Stone Games объявила об открытии тестового сервера Bullroarer, чтобы любой желающий игрок MMORPG The Lord of the Rings Online смог ознакомиться с эндгейм-контентом, который прибудет в игру вместе с грядущим обновлением 39.