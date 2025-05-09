Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Странно, алиев не был, а азербайжанцы маршировалиКорейцы не прошли...
  • Регина Толстоброва
    Алиев просто скользкий  и продажный политик.Корейцы не прошли...
  • Регина Толстоброва
    Вряд ли мы  их теперь победим, силы не те и моральный дух, предателей много.Они хотят повторить.

И опять Ельцин-​центр. Они не могли не осквернить День Победы

И опять Ельцин-​центр. Они не могли не осквернить День Победы

Granderator «Ельцин-​центре» в Екатеринбурге продолжает вести русофосбскую политику. «Ельцин-​центр» в Екатеринбурге отметился очередной провокацией: на празднование 80-​летия Великой Победы пригласили Яна Рачинского.

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Комментарии
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t
tolip
Закрыть и разогнать всех...
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1 д.
ВК
Вад Кук
На Колыме места много пусть там кого нибудь освобождают
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12 час.
ВАРЯГ РУС
Да когда же их таки  переловят и отправят в &quot;благословенную&quot; Европу? Карфаген должен быть разрушен!
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12 час.
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