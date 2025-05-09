Granderator «Ельцин-центре» в Екатеринбурге продолжает вести русофосбскую политику. «Ельцин-центр» в Екатеринбурге отметился очередной провокацией: на празднование 80-летия Великой Победы пригласили Яна Рачинского.
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