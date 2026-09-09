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Отель XIX века без электричества и дорог: 14 кадров из глубин Швейцарских Альп

Отель XIX века без электричества и дорог: 14 кадров из глубин Швейцарских Альп

В швейцарской долине Лаутербруннен, среди бурлящих водопадов и альпийских пастбищ, расположен гостевой дом, построенный еще в XIX веке.

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