"Акт террора Украины": сенатор Климов об ударе ВСУ по дому в Белгороде

Удар ВСУ и украинских националистов по дому в Белгороде является актом террора киевского режима. Такое заявление сделал в беседе с РЕН ТВ заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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