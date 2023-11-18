США на саммите АТЭС заявили, что конфликт на Украине ослабляет мировую экономику

Украинский конфликт сдерживает рост мировой экономики и обостряет продовольственный кризис. Об этом указано в заявлении Соединенных Штатов Америки – председателя саммита Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС).
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