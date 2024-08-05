Вниманию водителей 6 августа с 9 утра будет проводиться ямочный ремонт моста струйно-инъекционным методом через реку Бузулук по направлению в хутор Краснокоротковский.
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Вниманию водителей 6 августа с 9 утра будет проводиться ямочный ремонт моста струйно-инъекционным методом через реку Бузулук по направлению в хутор Краснокоротковский.