Газ для потребителей «Межрегионгаза» в Омской области подорожает с 1 ноября сильнее, чем планировалось изначально.
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Газ для потребителей «Межрегионгаза» в Омской области подорожает с 1 ноября сильнее, чем планировалось изначально.