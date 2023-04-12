Обозреватель SCMP Ковани призвал Зеленского пойти на переговоры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на переговоры, пока он принимает хоть какие-то решения, говорится в материале издания South China Morning Post.
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