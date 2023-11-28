Красный Крест заявляет о «нестандартном» размещении заложников ХАМАС

Взятые в плен боевиками ХАМАС заложников фактически удерживают на передовой в секторе Газа, у Красного Креста нет к ним доступа, заявил РБК региональный директор МККК Фабрицио КарбониФото: Hamas Military Wing / Reuters Боевики палестинского движения ХАМАС удерживают заложников, взятых в плен 7 октября, на передовой, в зоне боев в секторе Газа, заявил в интервью РБК директор Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.
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