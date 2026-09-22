В Новосибирске автобус №45к с октября довезет пассажиров до парка «У моря Обского»

С октября автобусный маршрут № 45к в Новосибирске будет следовать до парка культуры и отдыха «У моря Обского», а также получит дополнительную остановку на улице Ватутина возле пункта «Ул.
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