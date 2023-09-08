Интересная логика у некоторых представителей нашей пятой колоны. Они нам упорно внушают мысль, что если то что началось в феврале 2022 года продолжается уже полтора года, то значит у России нет сил, чтобы это закончить раньше.
Простые доказательства того, что мы еще и не начинали.
Комментарии
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Ратник Ратник
Красиво поёте. Может объясните (до кучи) почему до сих пор не расстреляны те. кто не ДАЁТ нам полтора года начать, оплачивая войну в белых перчатках жизнями наших пацанов?
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15 час.
Сергей Гаврилов
А когда начнем? И сколько молодых ребят положим за это время? Если бы воевали роботы и тупая техника, я бы спокойно это схавал: "мы еще не начинали..." А мы губим живых людей.
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11 час.
вага карлито
А кто решает пора начинать или нет!?) Может пора!? И вопрос чего ждем?!)) Наверное ждем что само рассосется !?))Что сделать надо что бы начали!?))Все ждут только бла бла пока"! К примеру Авдеевку не взяли пока а что бы там и не начать!?)
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11 час.
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