Простые доказательства того, что мы еще и не начинали.

Ратник Ратник Красиво поёте. Может объясните (до кучи) почему до сих пор не расстреляны те. кто не ДАЁТ нам полтора года начать, оплачивая войну в белых перчатках жизнями наших пацанов?

Сергей Гаврилов А когда начнем? И сколько молодых ребят положим за это время? Если бы воевали роботы и тупая техника, я бы спокойно это схавал: "мы еще не начинали..." А мы губим живых людей.