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Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд

Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд

Состояние богатейших людей России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года. Как пишет ТАСС, это следует из опубликованного агентством Bloomberg Billionaires Index рейтинга, который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

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