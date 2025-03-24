Медицинская благотворительная программа "Мир без слёз" в 2025 году охватит 15 регионов страны. ВТБ закупает необходимое оборудование для 16 детских больниц и отделений, готовит образовательные спектакли по финансовой грамотности с подарками для маленьких пациентов.