Министры обороны США и ФРГ обсудили действия РФ в Восточной Европе

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин с коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт провели обсуждение обоюдных мер для противодействия всяческим угрозам, в том числе действиям Российской Федерации в Восточной Европе.