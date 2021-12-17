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Министры обороны США и ФРГ обсудили действия РФ в Восточной Европе

Министры обороны США и ФРГ обсудили действия РФ в Восточной Европе

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин с коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт провели обсуждение обоюдных мер для противодействия всяческим угрозам, в том числе действиям Российской Федерации в Восточной Европе.

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