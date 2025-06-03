НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Главный враг народов Мира сего - США и они продолжают свою террористическую деятельность. Должен ли Путин  встречатьс...Трамп: США пополн...
  • валерия
    Действительно% у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то супчик жидкий.....  Страшно далеки от народа Москва и Питер!Жители Петербурга...
  • Лидия Санникова
    Какие переговоры... Отменить придуманное образование большевиками на русских территориях...Владимир Медински...

Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Такая возможность стала доступна пользователям 1 марта За последние три месяца порядка 10,7 миллиона россиян приняли решение воспользоваться самозапретом на получение кредитов и займов, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на сообщение пресс-службы «Объясняем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх