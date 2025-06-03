Почти 10,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Такая возможность стала доступна пользователям 1 марта За последние три месяца порядка 10,7 миллиона россиян приняли решение воспользоваться самозапретом на получение кредитов и займов, передает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на сообщение пресс-службы «Объясняем.