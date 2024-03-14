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Уролог Королев: коралловидные камни в почках - самые опасные

Уролог Королев: коралловидные камни в почках - самые опасные

Во второй четверг марта ежегодно отмечается Всемирный день почки. Какие симптомы могут указывать на развитие мочекаменной болезни, почему не всегда при наличии камней в почках возникает боль, как от их вида зависит рацион больного и какой метод удаления камней считается самым опасным - в интервью "Газете.

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