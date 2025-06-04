TikTok запускает интеллектуальные фильтры ключевых слов на базе искусственного интеллекта, чтобы ограничить нежелательный контент

TikTok запускает интеллектуальные фильтры ключевых слов на базе искусственного интеллекта, которые позволят пользователям ограничить контент, который они не хотят видеть на своей странице «Для тебя», объявила компания во вторник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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