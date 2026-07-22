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Из-за низкого спроса на билеты сорвался концерт Анны Седоковой в Москве

Из-за низкого спроса на билеты сорвался концерт Анны Седоковой в Москве

Выступление Анны Седоковой в Москве отменили из-за отсутствия зрителей Эстрадная исполнительница Анна Седокова осталась без запланированного выступления в столице по причине крайне низкого интереса со стороны слушателей.

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