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1rre

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Более полутора тысяч наемников ВСУ ликвидированы: колумбийцы в лидерах

Более полутора тысяч наемников ВСУ ликвидированы: колумбийцы в лидерах

Более полутора тысяч наемников ВСУ ликвидированы: колумбийцы в лидерах Юлия ЧелкановаС начала специальной военной операции российские военные уничтожили не менее 1522 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.

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