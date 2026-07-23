Более полутора тысяч наемников ВСУ ликвидированы: колумбийцы в лидерах Юлия ЧелкановаС начала специальной военной операции российские военные уничтожили не менее 1522 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
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