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FTimes

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ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье: что случилось, сколько пострадавших

ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье: что случилось, сколько пострадавших

ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье: что случилось, сколько пострадавших Елена Галицкая7 июня 2024 года в Могочинском районе Забайкальского края произошла серьезная авария с участием вахтового автобуса на базе автомобиля «Урал».

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