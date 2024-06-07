ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье: что случилось, сколько пострадавших Елена Галицкая7 июня 2024 года в Могочинском районе Забайкальского края произошла серьезная авария с участием вахтового автобуса на базе автомобиля «Урал».