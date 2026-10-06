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Аргументы недели

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Полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении курьера мошенников

Полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении курьера мошенников

В ночь на 5 октября полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении курьера мошенников. У женщины вырвали пакет с деньгами, полученный от 76-летней жительницы Санкт-Петербурга.

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