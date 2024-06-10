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Театр абсурда

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Удар в спину. Таджикистан провёл военные учения с США

Удар в спину. Таджикистан провёл военные учения с США

Фото: kapital-news.ru Наши "надежные" евразийские союзники в очередной раз порадовали нас недружественными шагами.

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Комментарии
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Ксения Фотина
&quot;Восток дело тонкое&quot;? Нет уж!!! Такое поведение СВИНСТВО и довольно-таки толстое!
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Таджикистан сотрудничает с нашим противником, значит он действует в ущерб нам. Понятно что таким образом Душанбе пытается демонстрировать России свою &quot;многовекторность&quot; и готовность в случае чего переметнутся на сторону Запада. Другого объяснения просто не существует. Никакого иного смысла и практической пользы совместные учения с США республике не несут. Что касается военных потребностей Таджикистана, то Россия способна их полностью удовлетворить.
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2 час.
Валерий Абрашкин
Пока не поздно ввести визовый режим с Таджикистаном. Принять срочно меры по выдворению из России таджиков вместе с их семьями, незаконно оформленными. Привлечь к ответственности чиновников, оформляющих их появление на территории России.
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1 час.

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