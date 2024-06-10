Удар в спину. Таджикистан провёл военные учения с США

ЕА

Евгений Алексеенко

Таджикистан сотрудничает с нашим противником, значит он действует в ущерб нам. Понятно что таким образом Душанбе пытается демонстрировать России свою "многовекторность" и готовность в случае чего переметнутся на сторону Запада. Другого объяснения просто не существует. Никакого иного смысла и практической пользы совместные учения с США республике не несут. Что касается военных потребностей Таджикистана, то Россия способна их полностью удовлетворить.