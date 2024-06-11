Президент Латвии: на саммите НАТО должны снять ограничения на удары по России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью европейскому изданию Politico заявил, что на июльском саммите НАТО западным странам следует снять ограничения на применение Украиной поставляемых ими вооружений для нанесения ударов по целям на территории России.
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