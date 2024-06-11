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Президент Латвии: на саммите НАТО должны снять ограничения на удары по России

Президент Латвии: на саммите НАТО должны снять ограничения на удары по России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью европейскому изданию Politico заявил, что на июльском саммите НАТО западным странам следует снять ограничения на применение Украиной поставляемых ими вооружений для нанесения ударов по целям на территории России.

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Комментарии
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Сергей Андросов
А этот пидор координаты свои не оставлял?
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21 час.
Евгений Благородный
Вот без мозглая тварь!   В случае войны от их уж точно ничего не останется. Подумал хоть-бы о будущем детей. Хотя видно он нечисть из преисподней, и ему просто наплевать на человеческую  жизнь.
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20 час.

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