Paramount завершила историческое слияние с Warner Bros

HBO Max и Paramount+ теперь под одной крышей, а флагманские франшизы — в руках сына основателя Oracle 6 октября Paramount объявила о закрытии сделки по покупке Warner Bros.
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