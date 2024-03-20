Политнавигатор Россия мобилизует миллион человек для предотвращения атак на Курск и Белгород – Лапин В случае продолжения атак на приграничные российские территории, президент России Владимир Путин может объявить масштабную мобилизацию.
России потребуется вторая волна мобилизации – ветеран СВО
Комментарии
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Николай Герасименко
"Просто о политике" не просто разгоняет панику и вбрасывает в сети ложь и домыслы. Надо же, какой-то ципсошный бот что-то там ляпнул, а власовский канал начал жевать эту тему. Народ, в инете полно провокаторов и вражеских помоек, информационную войну никто не отменял.
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5 час.
саша дмитренко
а к стати,сколько волн было в укропии,,,8,,9,,?
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4 час.
Betahon
"Просто оттеснить ВСУ с Донбасса – неудача. Перемолоть ВСУ в труху или заставить армию Украины сдаться целиком – удача." Хотелось бы добавить: безоговорочная капитуляция после выхода Красной армии на намеченные рубежи!
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1 час.
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