ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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России потребуется вторая волна мобилизации – ветеран СВО

России потребуется вторая волна мобилизации – ветеран СВО

Политнавигатор Россия мобилизует миллион человек для предотвращения атак на Курск и Белгород – Лапин В случае продолжения атак на приграничные российские территории, президент России Владимир Путин может объявить масштабную мобилизацию.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Просто о политике&quot; не просто разгоняет панику и вбрасывает в сети ложь и домыслы. Надо же, какой-то ципсошный бот что-то там ляпнул, а власовский канал начал жевать эту тему. Народ, в инете полно провокаторов и вражеских помоек, информационную войну никто не отменял.
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5 час.
саша дмитренко
а к  стати,сколько  волн  было  в  укропии,,,8,,9,,?
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4 час.
Betahon
&quot;Просто оттеснить ВСУ с Донбасса – неудача. Перемолоть ВСУ в труху или заставить армию Украины сдаться целиком – удача.&quot; Хотелось бы добавить: безоговорочная капитуляция после выхода Красной армии на намеченные рубежи!
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1 час.

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