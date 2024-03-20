России потребуется вторая волна мобилизации – ветеран СВО

Николай Герасименко

"Просто о политике" не просто разгоняет панику и вбрасывает в сети ложь и домыслы. Надо же, какой-то ципсошный бот что-то там ляпнул, а власовский канал начал жевать эту тему. Народ, в инете полно провокаторов и вражеских помоек, информационную войну никто не отменял.