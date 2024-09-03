В Петербурге спасли младенца, который не мог дышать: его мама беременной перенесла ковид

Двухмесячный ребенок страдал от проблем с дыханием. Родился он у женщины, прошедшей процедуру ЭКО. Во время беременности она переболела коронавирусной инфекцией, бронхитом и пиелонефритом и заметила проблемы со здоровьем у младенца сразу после его рождения: у малыша была странная форма головы.
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